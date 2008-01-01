

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг ЕТР во власти атмосферных фронтов



ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 19 февраля



Атмосферное давление на юге ЕТР довольно высокое, здесь хозяйничает антициклон. Но и фронтам нашлось место на синоптической карте. Именно атмосферные фронты стали виновниками осадков и порывистого ветра. 18 и в ночь на 19 февраля на черноморском побережье Краснодарского края прошли сильные дожди, выпало до 25 мм небесной влаги. В Калмыкии ветер в порывах усиливался до 24 м/с, в Ставропольском крае до 27 м/с. В горах Северной Осетии прошел снег, выпало до 20 мм осадков в пересчете на воду. В горных районах Чеченской Республики снега было немного меньше, 18 мм.



20 февраля повышенный фон атмосферного давления в регионе сохранится. Вдали от атмосферных фронтов осадков не ожидается. Днем преобладающая температура 0..+5, по югу местами до +10, на севере 0..-5 градусов. На ЧП 4..9 тепла, местами до 12 градусов.



В республиках Северного Кавказа -1..+4, местами до +7, в горных районах -1..-6, местами до +3. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



