Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
19 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Юг ЕТР во власти атмосферных фронтов

ИА "Метеоновости" / 13:30 Вторник, 19 февраля

  Атмосферное давление на юге ЕТР довольно высокое, здесь хозяйничает антициклон. Но и фронтам нашлось место на синоптической карте. Именно атмосферные фронты стали виновниками осадков и порывистого ветра. 18 и в ночь на 19 февраля на черноморском побережье Краснодарского края прошли сильные дожди, выпало до 25 мм небесной влаги. В Калмыкии ветер в порывах усиливался до 24 м/с, в Ставропольском крае до 27 м/с. В горах Северной Осетии прошел снег, выпало до 20 мм осадков в пересчете на воду. В горных районах Чеченской Республики снега было немного меньше, 18 мм.

20 февраля повышенный фон атмосферного давления в регионе сохранится. Вдали от атмосферных фронтов осадков не ожидается. Днем преобладающая температура 0..+5, по югу местами до +10, на севере 0..-5 градусов. На ЧП 4..9 тепла, местами до 12 градусов.

В республиках Северного Кавказа -1..+4, местами до +7, в горных районах -1..-6, местами до +3. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+1
Ср.
20 фев.
+2
Чт.
21 фев.
+1
Пт.
22 фев.
-9
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Куддапа		 -48
Усть-Нера

некомфортное место: Марресале
комфортное место: Морелия

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100