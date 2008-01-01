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Новости погоды

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Аномальное тепло на Дальнем Востоке

ИА "Метеоновости" / 12:56 Вторник, 19 февраля

  На юге Дальнего Востока сохраняется повышенный фон атмосферного давления, облаков и осадков в регионе очень мало, а температура воздуха днем повышается до рекордных значений. Среднесуточная температура превышает привычные показатели на 8-10 градусов. В очередной раз в Приморье были зафиксированы температурные рекорды. 18 февраля до 4 градусов прогрелся воздух во Владивостоке, 5,4 градуса показали термометры в Свиягино (ранее 2,1 градуса в 1982 году), в Рудной Пристани было 6,2 градуса, на 1,2 градуса выше, чем в 1994 году. Самая высокая температура, 7,1 градуса, отмечена в Пограничном. Предыдущий рекорд, 4,5 градуса, остался в 1998 году. И это далеко не полный список рекордов!

20 февраля в Приморском крае после прохождения холодного фронта температура воздух понизится, местами пройдет небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, температура воздуха в ночные часы -5..-10 градусов, на северо-востоке до -18, на побережье 0..-5, днем 0..+5, на севере до -4 градусов. / meteonovosti.ru /
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