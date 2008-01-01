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Непогода бушует в южных районах Сибири



ИА "Метеоновости" / 12:24 Вторник, 19 февраля



На юге Сибири синоптическая ситуация меняется довольно быстро. Антициклон сменяется циклоном, атмосферные фронты идут один за другим. В минувший день, 18 февраля, и в ночь на 19 февраля сильный снег прошел в Томской и в Кемеровской областях, выпало до 9 мм осадков. А в Хакасии снегопад сопровождался метелью. Ветер в порывах достигал штормовой силы, 28 м/с, количество выпавших осадков составило 7 мм в пересчете на воду.



20 февраля юго-восточные области Западной Сибири окажутся в теплом секторе циклона, температура воздуха повысится до -3..+2 градусов, по северу Томской -4..-9, в Кемеровской области до +8 градусов. Местами пройдет снег от небольшого до умеренного, на дорогах будет скользко. В Хакасии, где установится антициклон, местами небольшой снег, днем оттепель 0..+5 градусов, местами до -5, на дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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