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Циклоны портят погоду на ЕТР



ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 19 февраля



Циклоны несут не только теплый воздух, но также осадки в сопровождении порывистого ветра.



Циклонические вихри движутся очень быстро. 20 февраля один циклон переместится с севера Скандинавии к Архангельской области и углубится. Атмосферные фронты этого вихря вытянутся от северо-запада до юго-востока ЕТР. Почти повсеместно пройдут осадки различной интенсивности и продолжительности, усилится ветер.



21 февраля синоптическая ситуация вновь изменится: большая часть ЕТР будет находиться во власти обширного двуцентрового циклона. Один его центр переместится из Архангельской области в республику Коми, второй центр за сутки преодолеет расстояние от юга Скандинавии до Центрального района. Над Скандинавией установится обширный антициклон.



22 февраля антициклон распространится на север и северо-запад ЕТР, циклонические вихри с Атлантики пройдут вдоль арктического побережья. Циклон, круживший над Центральным районом, устремится в Поволжье, оставляя Центральный район в тыловой, холодной своей части. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, температура воздух понизится до -6..-11 градусов. / meteonovosti.ru /



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