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Новости погоды
Циклоны портят погоду на ЕТР
ИА "Метеоновости" / 11:53 Вторник, 19 февраля
Циклонические вихри продолжают портить погоду на большей части ЕТР. Температура воздуха в Центральном районе и на севере превышает привычные показатели на 4-6 градусов. Хорошо прогретый воздух поступает сюда в теплых секторах атлантических циклонов. Циклоны несут не только теплый воздух, но также осадки в сопровождении порывистого ветра.
Циклонические вихри движутся очень быстро. 20 февраля один циклон переместится с севера Скандинавии к Архангельской области и углубится. Атмосферные фронты этого вихря вытянутся от северо-запада до юго-востока ЕТР. Почти повсеместно пройдут осадки различной интенсивности и продолжительности, усилится ветер.
21 февраля синоптическая ситуация вновь изменится: большая часть ЕТР будет находиться во власти обширного двуцентрового циклона. Один его центр переместится из Архангельской области в республику Коми, второй центр за сутки преодолеет расстояние от юга Скандинавии до Центрального района. Над Скандинавией установится обширный антициклон.
22 февраля антициклон распространится на север и северо-запад ЕТР, циклонические вихри с Атлантики пройдут вдоль арктического побережья. Циклон, круживший над Центральным районом, устремится в Поволжье, оставляя Центральный район в тыловой, холодной своей части. Местами пройдет небольшой снег, ветер в порывах усилится до 15-20 м/с, температура воздух понизится до -6..-11 градусов. / meteonovosti.ru /
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