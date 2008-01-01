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Рекорды и колебания температуры в Забайкалье



ИА "Метеоновости" / 10:38 Вторник, 19 февраля



Забайкалье известно своими громадными суточными амплитудами температуры. Самый значительный суточный ход температуры характерен для последнего месяца зимы и для марта в Забайкальском крае в условиях антициклональной погоды. Ночью могут трещать морозы под 20 градусов и ниже, воздух выхолаживается в малооблачном сибирском антициклоне, а днем солнце с легкостью подгоняет температуру к слабому минусу.



Пример такого суточного ходя демонстрирует Чита, под утро понедельника температура там упала до -22,4 градусов, а во второй половине дня 18 февраля повысилась до -1, 2 градуса.



Еще более значительной амплитуда температуры в течение суток 18 февраля была в Петровске -Забайкальском (метеостанция Петровский завод), где под утро она упала до -30 градусов, а днем 18 февраля дневной максимум составил -1,5 градуса.



Минувшей ночью ситуация повторилась, температура в результате интенсивного ночного выхолаживания упала местами в Забайкальском крае ниже -25 градусов, а к полудню опять устремилась вверх. При этом дневные температуры в Забайкалье местами близки или достигают рекордных значений.



В селе Чара 17 февраля днем было - 5 градусов, и это рекорд суток. 18 февраля после ночного мороза -19 градусов, днем температура повысилась до нового экстремума, до -3 градусов. Прежний максимум составлял для суток 18 февраля -6,6 градуса и был зафиксирован в 1990 г. / meteonovosti.ru /



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