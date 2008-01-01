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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:28 Вторник, 19 февраля



Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст..



В Москве и области вновь намечаются перемены погоды, интенсивный рост атмосферного давления сменится менее интенсивным его падением (фон атмосферного давления приблизится к норме), после относительного ночного затишья вновь станет ветрено. Понижение или повышение артериального давления, усиление боли в области сердца, головные боли, сосудистые спазмы с приступами мигрени или стенокардии, одышка и др. симптомы часто возникают при таких погодных условиях. Из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. И даже у здоровых людей в ветреную погоду может нарушиться сон, возникнуть чувство беспричинной тревоги, понижается работоспособность. Если есть не мотивированные тревожно-депрессивные состояния, бессоница, раздражительность, можно принять успокаивающие средства - валериану, пустырник, травяные чаи с мелиссой или мятой. Но, как правило, для метеочувствительных это малоэффективно, поэтому необходимо своевременно принимать те лекарства, которые обычно рекомендованы врачом. / meteonovosti.ru /



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