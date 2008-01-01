Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
19 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:28 Вторник, 19 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться на периферии антициклона. При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве -2..0, по области -5..0 градусов. Ветер юго-западный 5-10 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 748 мм рт. ст..

В Москве и области вновь намечаются перемены погоды, интенсивный рост атмосферного давления сменится менее интенсивным его падением (фон атмосферного давления приблизится к норме), после относительного ночного затишья вновь станет ветрено. Понижение или повышение артериального давления, усиление боли в области сердца, головные боли, сосудистые спазмы с приступами мигрени или стенокардии, одышка и др. симптомы часто возникают при таких погодных условиях. Из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. И даже у здоровых людей в ветреную погоду может нарушиться сон, возникнуть чувство беспричинной тревоги, понижается работоспособность. Если есть не мотивированные тревожно-депрессивные состояния, бессоница, раздражительность, можно принять успокаивающие средства - валериану, пустырник, травяные чаи с мелиссой или мятой. Но, как правило, для метеочувствительных это малоэффективно, поэтому необходимо своевременно принимать те лекарства, которые обычно рекомендованы врачом. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
-5
Вт.
19 фев.
+1
Ср.
20 фев.
+2
Чт.
21 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Алис-Спрингс		 -42
Юрты

некомфортное место: Чингирлау
комфортное место: Гвадалахара

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100