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Похолодание в Крыму



ИА "Метеоновости" / 16:34 Понедельник, 18 февраля



"Февральские окна" в Крыму "захлопнулись". После аномально теплого воскресенья с рекордами температуры, утром в понедельник на полуострове началось похолодание при прохождении холодного фронта с севера.



Накануне, 17 февраля, в Феодосии зафиксирован новый максимум температуры, воздух после полудня прогрелся до 14,8 градусов, прежний рекорд суток (17 февраля 2005 г.) был превзойден на одну десятую градуса. Сегодня днем температура едва добралась до отметки +9 градусов.



В Керчи в воскресенье было также рекордно тепло, новый максимум теперь составляет +13,4 градуса против прежнего +12,8 градуса, который состоялся в том же 2005 г. Но понедельник уже не балует солнцем и теплом, ощущение похолодания подкрепляет порывистый ветер северо-западного направления. В Керчи всего + 5 градусов.



Не так заметно пока похолодание на южном побережье Крыма, однако и там предстоящей ночью уже -1 +4 градуса, а днем всего +2:+7.



На большей части территории Крыма в ночь на вторник подморозит до



-2:-7 градусов. / meteonovosti.ru /



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