Новости погоды
На Ставрополье очень сильные северные ветры
ИА "Метеоновости" / 15:37 Понедельник, 18 февраля
Холодный воздух, проутюжив центральные области, под утро понедельника прорвался на юг ЕТР. Похолодание в сопровождении пронизывающих сильных северных ветров продолжится на Ставрополье и в предстоящие сутки.
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В понедельник утром при прохождении холодного фронта в Ставрополе ветер усиливался в порывах до 27 м/с, в Минводах - до 24 м/с. В Ставропольском крае на сегодня действует предупреждение об усилении ветра в порывах до 30 м/с, в СМИ уже появились сообщения о поваленных деревьях, обрывах линий электропередач, поврежденных кровлях. Не исключено, что кое-где могут отмечаться пыльные бури.
После 6-7 утра 18 февраля температура почти повсеместно начала понижаться, таким образом, минувшая ночь в Ставропольском крае практически везде оказалась теплее наступившего дня. Понижение температуры при активном северном затоке продолжается, предстоящей ночью температура в противовес прошедшей теплой ночи понизится до -1..-6, местами до 10 градусов мороза. Днем во вторник всего -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /