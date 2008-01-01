Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Понедельник
18 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Ставрополье очень сильные северные ветры

ИА "Метеоновости" / 15:37 Понедельник, 18 февраля

  Холодный воздух, проутюжив центральные области, под утро понедельника прорвался на юг ЕТР. Похолодание в сопровождении пронизывающих сильных северных ветров продолжится на Ставрополье и в предстоящие сутки.

В понедельник утром при прохождении холодного фронта в Ставрополе ветер усиливался в порывах до 27 м/с, в Минводах - до 24 м/с. В Ставропольском крае на сегодня действует предупреждение об усилении ветра в порывах до 30 м/с, в СМИ уже появились сообщения о поваленных деревьях, обрывах линий электропередач, поврежденных кровлях. Не исключено, что кое-где могут отмечаться пыльные бури.

После 6-7 утра 18 февраля температура почти повсеместно начала понижаться, таким образом, минувшая ночь в Ставропольском крае практически везде оказалась теплее наступившего дня. Понижение температуры при активном северном затоке продолжается, предстоящей ночью температура в противовес прошедшей теплой ночи понизится до -1..-6, местами до 10 градусов мороза. Днем во вторник всего -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
-3
Вт.
19 фев.
+1
Ср.
20 фев.
+2
Чт.
21 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+39
Сарх		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Орск
комфортное место: Балешвар

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100