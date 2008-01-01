

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Ставрополье очень сильные северные ветры



ИА "Метеоновости" / 15:37 Понедельник, 18 февраля



Холодный воздух, проутюжив центральные области, под утро понедельника прорвался на юг ЕТР. Похолодание в сопровождении пронизывающих сильных северных ветров продолжится на Ставрополье и в предстоящие сутки.



В понедельник утром при прохождении холодного фронта в Ставрополе ветер усиливался в порывах до 27 м/с, в Минводах - до 24 м/с. В Ставропольском крае на сегодня действует предупреждение об усилении ветра в порывах до 30 м/с, в СМИ уже появились сообщения о поваленных деревьях, обрывах линий электропередач, поврежденных кровлях. Не исключено, что кое-где могут отмечаться пыльные бури.



После 6-7 утра 18 февраля температура почти повсеместно начала понижаться, таким образом, минувшая ночь в Ставропольском крае практически везде оказалась теплее наступившего дня. Понижение температуры при активном северном затоке продолжается, предстоящей ночью температура в противовес прошедшей теплой ночи понизится до -1..-6, местами до 10 градусов мороза. Днем во вторник всего -2..+3 градуса. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



