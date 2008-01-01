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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:28 Понедельник, 18 февраля



В 15 часов в Москве небольшая облачность без осадков, порывы северо-западного ветра до 13м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..0 градусов, Северном -1,2..-0,7 градуса, Северо-восточном -1,2..-0,6 градусов, Восточном -1,6..0 градусов, Юго-восточном -0,8..-0,1 градуса, Южном -1,2..-0,3 градуса, Юго-западном -1,3..-0,6 градуса, Западном -1,5..-0,6 градуса, Северо-западном -1,3..-0,5 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,4..-1,2 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, порывы ветра до 16м/с, температура воздуха -1,5..-0,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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