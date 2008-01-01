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Новости погоды

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Погода в Москве дает шанс увидеть суперлуние

ИА "Метеоновости" / 14:36 Понедельник, 18 февраля

  В Москве и ее окрестностях интенсивно растет атмосферное давление, воздух прозрачный и чистый, февральская лазурь и яркое солнце слепят глаза. Это подарок жителям и гостям Москвы на день 18 февраля. Но и на предстоящую ночь небесная канцелярия приготовила не менее приятный сюрприз: ясной и в меру морозной ночью можно будет насладиться эффектным зрелищем - суперлунием (самая болшая луна 2019 года).

В этом году такого шанса еще не выпадало: то луна "мелковата", то небо затянуто облаками. / meteonovosti.ru /
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