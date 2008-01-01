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В Москве от морозов до оттепели и обратно



ИА "Метеоновости" / 13:08 Понедельник, 18 февраля



Погода в этом феврале еще не раз удивит москвичей резкими переменами: почти апрельское тепло и ясное небо сменится январским морозом и метелью.



Отличительной чертой наступившей недели станет крайне нестабильное атмосферное давление, оно начало расти уже в понедельник утром, когда в столичный регион распространил свое влияние гребень антициклона с запада. Однако во вторник в середине дня давление снова станет падать, с севера начнет влиять очередной североатлантический циклон, в среду атмосферное давление окажется уже на 10-12 единиц ниже нормального. В четверг Москва и ее окрестности окажутся в центре ныряющего циклона, давление понизится до 734 мм рт ст. В пятницу циклон умчится в Поволжье, и в столичной области усилится влияние антициклона, атмосферное давление вновь вырастет.



При такой смене атмосферных образований вполне закономерны и ожидаемы колебания температуры, смена направлений и скорости ветра.



В ночь на вторник, 19 февраля, северо-западный ветер в столице и Подмосковье поутихнет до 5-10 м/с, а морозец окрепнет до -10 градусов в столице и до -14 градусов по области. Днем при переменной облачности порадует солнце, погода без осадков, температура в Москве от 0 до -2 градусов, по области диапазон: 0..-5 градусов.



В среду, 20 февраля, из-за фронтов североатлантического циклона станет больше облаков, амплитуда температуры сгладится. Ночью в Москве -2..-4, по области от -2 до -7 градусов, холоднее всего на востоке и юго-востоке Подмосковья. Днем в Москве и области небольшой снег, юго-западный ветер подгонит тепло, в Москве к вечеру потеплеет до +1..+3 градусов, по области теплее всего на северо-западе и западе, до +2 градусов, на востоке и юге еще местами до -2 градусов.



В четверг, 21 февраля, под влиянием циклона, погода некомфортная, со снегом. Сильный ветер с порывами до 15-20 м/с местами поднимет метель. Ночью и утром в Москве 0..-2 градусов, а днем в тылу циклона начнется адвекция арктического воздуха и похолодает градусов на 5.



В ночь на пятницу вторжение холода в тылу циклона продолжится, Ветер северных направлений будет усиливаться временами до 15-20 м/с, к утру 22 февраля температура понизится до -9..-14 градусов., может приниматься небольшой снег. И днем сохранится сильный ветер и мороз до -6..-11 градусов. Средняя суточная температура воздуха будет соответствовать последним числам января, самому холодному времени года. / meteonovosti.ru /



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