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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:31 Понедельник, 18 февраля



В 12 часов в Москве небольшая облачность без осадков, порывы северо-западного ветра до 15м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном -1,7..-0,5 градуса, Северном -1,9..-1,3 градуса, Северо-восточном -2,2..-1,0 градусов, Восточном -2,0..-1,4 градуса, Юго-восточном -1,6..-1,3 градуса, Южном -1,6..-0,9 градуса, Юго-западном -2,1..-1,3 градуса, Западном -2,4..-1,1 градуса, Северо-западном -2,1..-1,0 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -2,5 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, порывы ветра до 15м/с, температура воздуха -2,4..-1,3 градуса. / meteonovosti.ru /



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