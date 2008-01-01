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Рекордные февральские выходные в Европейкой России



ИА "Метеоновости" / 12:24 Понедельник, 18 февраля



На северо-западе, западе и в центре ЕТР в субботу были зафиксированы фантастические для февраля рекорды температуры: в Пскове в теплом секторе циклона она повысилась до 9,6 градуса, превзойдя прежний максимум 2002 года на четыре с половиной градуса! Не осталась без рекорда и северная столица, в Санкт-Петербурге теперь максимум суток для 16 февраля составляет +6,2 градуса, прежний экстремум продержался более 100 лет, он состоялся 16 февраля 1914 года и имел значение +5,6 градуса.



В столице самой западной области России, в Калининграде, 16 февраля состоялся рекорд со значением 12,1 градуса против прежнего +9,5 градуса, зафиксированного в 1995 г. В Смоленске рекорды отмечались 15 и 17 февраля со значениями +2,2 и 5,6 градуса соответственно. В Великих Луках



16 февраля температура повысилась до рекордно высокой +6,6 градуса, в воскресенье температура также успела достичь экстремальных значений для 17 февраля, теперь рекорд суток составляет ровно +5 градусов, прежние экстремумы для обоих дней отмечались в далеком 1914 году : +6 и +4,6 градуса соответственно.



В Рязанской области сразу два города получили рекорды и в субботу, и в воскресенье. В Елатьме для 16 и 17 февраля значения новых экстремумов теперь такие: +3,9 и +3,8 градусов, причем воскресный максимум на целый градус выше предыдущего, установленного в 1939 году.



В г. Павелец 16 февраля температура повысилась до +3,9 градуса, прежний рекорд суток составлял +3,2 градуса и был отмечен в 2016 году. В воскресенье воздух прогрелся до +4,1 градуса, что на 2,1 градуса выше прежнего экстремума, державшегося с 1970 года. / meteonovosti.ru /



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