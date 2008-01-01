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Новости погоды

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В Подмосковье ветер достигал силы 21 м/с

ИА "Метеоновости" / 11:58 Понедельник, 18 февраля

  Выходные в столичном регионе были очень ветреными, но сильнее всего ветер задувал в воскресенье, практически не стихая ни на минуту. Повсеместно ветер усиливался в порывах до 15-18 м/с.

Во Внуково в течение 10 часов вплоть до ночи понедельника ветер в порывах достигал 20 м/с, в Домодедово самые сильные порывы ветра - до 21 м/с, зафиксированы поздно вечером 17 февраля и в начале минувшей ночи, как раз в моменты стремительного вторжения холодного воздуха вслед за холодным фронтом.

Сегодня утром в Серпухове, Павловском Посаде, в Домодедово зафиксированы порывы северо-западного ветра силой 19 м/с. В течение дня зона максимальных градиентов давления будет смещаться все дальше на восток и на юг Центральной России, ветер в Москве и Подмосковье начнет успокаиваться. / meteonovosti.ru /
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