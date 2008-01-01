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Редкое сочетание ветра и температуры в Москве



ИА "Метеоновости" / 11:28 Понедельник, 18 февраля



Выходные дни в столице с точки зрения метеорологии и климата были очень своеобразными: отмечалась довольно необычное сочетание сильного ветра и очень высокой для февраля температуры.



Еще в субботу в Москве начал усиливаться ветер, на метеостанции МГУ ветер в порывах достигал 20 м/с. И при этом температура была очень высокой, в субботу она повысилась до 4,2 высокой: столичный регион оказался в теплом секторе циклона под юго-западными ветрами.



В воскресенье субботний результат по температуре был превзойден: на метеостанции ВДНХ, по которой ведется ряд наблюдений за климатом в Москве, была зафиксирована температура +5,3 градуса. Столица оставалась в зоне громадных перепадов давления между центром циклона над Кольским полуостровом и его южной частью, где в первой половине дня еще оставалась Московская область. Так тепло этой зимой еще не было. Совсем немного не хватило до рекорда суток, который сохранился за 17 февраля 1957 г. со значением 5,8 градуса. И при этом ветер западной четверти достигал в Москве силы 15-17 м/с, светило солнце и по небу стремительно неслись облака кучевых форм, напоминая о весне.



После 15 часов столицу начал пересекать холодный фронт циклона, ветер перешел на северо-западные, затем на северные румбы, и продолжал усиливаться, местами до 20 м/с.



Вслед за холодным фронтом в Москву с северными потоками пришло похолодание, уже утром 18 февраля температура понизилась до -3..-4 градусов. А северный плотный ветер продолжает проветривать столицу, местами его порывы достигают 13-15 м/с. / meteonovosti.ru /



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