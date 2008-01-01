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Новости погоды

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В Центре России похолодание с порывистым ветром

ИА "Метеоновости" / 10:26 Понедельник, 18 февраля

  В тылу "ныряющего" циклона начало недели в центральных областях Европейской России погода обещает быть слабо морозной. Температура удержится в пределах -3..-8 градусов. Несколько "теплее" будет в Ярославской области, -1..-6 градусов, в Калужской области термометры покажут 0..-5 градусов.

К Смоленской области в понедельник приблизится теплый атмосферный фронт следующего атлантического циклона, поэтому там повышение температуры до +2 градусов.

День 18 февраля в центре ЕТР будет, как и минувшее воскресенье, ветреным. Средняя скорость ветра ожидается 7-12 м/с. В Тверской, Ивановской и Тульской областях порывы могут быть до 18 м/с, в Ярославской области до 20 м/с, в Рязанской и Владимирской областях до 22 м/с.

В Москве ожидается небольшой морозец, днем -2..-4 градуса, погода при переменной облачности без существенных осадков, северный ветер будет дуть с порывами до 15 м/с, поэтому будут складываться ощущение, что на улице на 3-5 градусов холоднее. Но солнце и февральская лазурь будут поднимать настроение. На тротуарах и обочинах еще местами сохранится гололедица. Будьте осторожны! / meteonovosti.ru /
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