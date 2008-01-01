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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 06:11 Понедельник, 18 февраля



Предстоящим днём циклон, определявший погодные условия накануне сместится в район Сыктывкара, а ему в тыл усилится антициклональный гребень с юго-запада. Давление будет интенсивно расти. Вероятность осадков значительно уменьшится. Ветер немного ослабеет.



По сведениям Метеобюро Москвы и области сегодня 18 февраля ожидается облачная с прояснениями погода. Существенных осадков не предвидится. Максимальная температура воздуха в столице составит -4..-2 градуса, по области -6..-1. Ветер северного направления 7-12 м/с, местами порывами до 15 м/с.



Колебания метеоэлементов негативно скажутся на самочувствии большинства метеозависимых людей, страдающих, прежде всего, сердечно-сосудистыми патологиями. Этой категории людей следует в этот день особенно внимательно отнестись к своему самочувствию и по необходимости принять рекомендованные лечащим доктором лекарственные препараты. Из-за порывистого ветра у людей с психо-эмоциональными нарушениями состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. И даже у здоровых людей в ветреную погоду может нарушиться сон, возникнуть чувство беспричинной тревоги, понижается работоспособность.



Поддержите свой организм витаминами, постарайтесь находить время для прогулок на свежем воздухе, заниматься спортом.



Геомагнитный фон 18 февраля прогнозируется спокойный. / meteonovosti.ru /



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