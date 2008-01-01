Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
17 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Рекорд температуры с начала года в Москве

ИА "Метеоновости" / 16:15 Воскресенье, 17 февраля

  В 15 часов в Москве термометры показывали полюс 5,1 градуса (ВДНХ). Так тепло в текущем календарном году в Москве еще не было.

Предыдущий температурный максимум был установлен в субботу, температура достигла до 4,2 градуса.

В московском мегаполисе усиливается ветер с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада. Самый сильный ветер, до 20 м/с отмечен в этот час в районе Внуково, в районе МГУ до 17 м/с, в московских аэропортах, Шереметьево и Домодедово до 18 м/с. Ожидается сохранение такой же ветреной погоды и в ближайшую ночь на 18 февраля, порывы 15-20 м/с. Кроме того, грядет похолодание. В ночь на 18 февраля подморозит до -3..-5 градусов в Москве и до -1..-6 градусов по области. На дорогах образуется гололедица. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
18:00
местное
+2
Пн.
18 фев.
-5
Вт.
19 фев.
-1
Ср.
20 фев.
+2
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Бамако		 -54
Усть-Нера

некомфортное место: Пинега
комфортное место: Варанаси

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100