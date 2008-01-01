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Рекорд температуры с начала года в Москве



ИА "Метеоновости" / 16:15 Воскресенье, 17 февраля



В 15 часов в Москве термометры показывали полюс 5,1 градуса (ВДНХ). Так тепло в текущем календарном году в Москве еще не было.



Предыдущий температурный максимум был установлен в субботу, температура достигла до 4,2 градуса.



В московском мегаполисе усиливается ветер с приближением холодного атмосферного фронта с северо-запада. Самый сильный ветер, до 20 м/с отмечен в этот час в районе Внуково, в районе МГУ до 17 м/с, в московских аэропортах, Шереметьево и Домодедово до 18 м/с. Ожидается сохранение такой же ветреной погоды и в ближайшую ночь на 18 февраля, порывы 15-20 м/с. Кроме того, грядет похолодание. В ночь на 18 февраля подморозит до -3..-5 градусов в Москве и до -1..-6 градусов по области. На дорогах образуется гололедица. / meteonovosti.ru /



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