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Новости погоды

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Похолодание в Коми

ИА "Метеоновости" / 14:04 Воскресенье, 17 февраля

  Ныряющий циклон затянет на северо-восток Европейской территории холодный воздух из Арктики. Изменения погоды ожидают Республику Коми. Ближайшей ночью в связи со сменой направления ветра на северный ожидается снег и метель, ветер до 19 м/с. Температура воздуха в южных районах -3..-8 градуса, в северных -8..-13, на крайнем северо-востоке -15..-20 градуса.

Днем тоже снег с метелью, порывы ветра до 15-20 м/с, Температура в южных районах немного понизится до -4..-9 градусов, к вечеру похолодает до -14,

в северных районах -8..-13 градуса, на крайнем северо-востоке -12..-17 градусов, к вечеру понижение до -17..-22. / meteonovosti.ru /
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