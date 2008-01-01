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Ослабление морозов в Сибири и на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 13:57 Воскресенье, 17 февраля



Западные волновые циклоны донесли тепло до центральных районов Сибири и ряда регионов за Байкалом. 16 февраля в Эвенкии, на юге и западе Якутии, а также в Амурской области и Еврейской автономной области температурная аномалия достигала 12-20 градусов со знаком "плюс". А максимальные значения температуры днем были не ниже -6..-11 градусов. При прояснениях на юге Дальнего Востока была почти оттепель. Для нескольких пунктов в этой части Сибири были обновлены рекорды максимальной температуры воздуха. Вот новые значения абсолютных максимумов для 16 февраля: п. Витим (Якутия) -4,3 градуса, р/п Мамакан (Иркутская область) -1,6, п. Нерюнгри (Якутия) -7,3, г. Могоча (Забайкальский край) -2,7, Учур (Якутия) -6,2, Токо (юго-восток Якутии) -11,0, с. Черняево (Амурская область) -2,6, п. Свободный (Амурская область) -3,2, с. Екатерино-Никольское (Еврейская автономная область) -0,1 градуса.



Но тепло еще чувствует себя неуверенно в этих суровых районах. И в ближайшее время, 18 февраля, на юге и западе Якутии будет температура несколько ниже, днем -8..-13 градусов. А вот в Амурской области солнце прогреет воздух, благодаря антициклону, до -4..+1 градуса. / meteonovosti.ru /



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