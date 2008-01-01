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Новости погоды

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В центральных областях Европейской России теплые выходные

ИА "Метеоновости" / 13:25 Воскресенье, 17 февраля

  Тепло не обошло стороной центральные области Европейской России. 16 февраля в некоторых городах обновились рекорды максимальной температуры. В циклоне, который вышел на Кольский полуостров с сильным ветром, а в Архангельскую область принес сильный снег и метель, тепло распространялось из Южной Европы. В число рекордсменов вошли такие города, как Тверь с температурой +5 градусов, Переяславль-Залесский +4,7 градуса, Тула +4,8, Рязань +3,9, Елатьма +3,9. Досталось тепла и северным городам Центральной России, в Костроме новый температурный рекорд +3,9 градуса, в Вологодской области в Рыбинске +3,5 градуса, в Череповце +2,4 градуса. На западе и востоке Московской области тоже был самый теплый день в истории метеонаблюдений. В Можайске термометр показал +5,6 градуса, в Коломне +4,4 градуса.

Пока еще теплый воздух будет определять погоду и в воскресный день, 17 февраля. Возможны новые рекорды температуры, только на северо-запад и запад к вечеру начнет проникать холод. Поэтому уже к вечеру начнет подмораживать. А ближайшей ночью на 18 февраля, например, в Тверской области уже может быть до -12 градусов. / meteonovosti.ru /
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