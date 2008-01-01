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В Санкт-Петербурге и на северо-западе температурные рекорды



ИА "Метеоновости" / 13:06 Воскресенье, 17 февраля



Влияние тепло средиземноморского воздуха дошло до Северной столицы. 16 февраля температура в городе повысилась до 6,2 градуса при предыдущем рекорде для этого дня 5,6 градуса за 1914 год. В Псковской области было еще теплее. В самом областном центре термометр показал 9,6 градуса. До этого дня самая высокая температура наблюдалась в 2002 году, +5,1 градуса. Не устоял рекорд температуры и в Калининграде, там было +12,1 градуса (предыдущий абсолютный максимум 9,5 в 1995 году).



Атмосферные фронты существенно понизят температуру в воскресенье, 17 февраля. В Калининградской области они принесут моросящие осадки и понижение температуры до +3..+7 градусов. В областях северо-западе тоже пройдут осадки, хотя местами и небольшие, В Ленинградской области местами порывы ветра 15-18 м/с. Температура днем понизится до -2..+3 гр., В Псковской области до +1..+6 гр. / meteonovosti.ru /



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