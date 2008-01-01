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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 17 февраля

  В 12 часов дня на главной метеостанции столицы ВДНХ, ТСХА и в центре - на Балчуге столбик термометра остановился у отметки +4,4 градуса, в Тушино +3,8, в районе МГУ +4, Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер западной четверти, умеренный, местами отмечаются сильные порывы, в районе ВДНХ до 10 м/с, ТСХА до 17 м/с, в районе МГУ до 11 м/с, в районе Внуково до 15 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и составляет 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
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Факт
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местное
+4
Пн.
18 фев.
-5
Вт.
19 фев.
-1
Ср.
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+2
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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Куддапа		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Тулансинго

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