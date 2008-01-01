Новости погоды
Сейчас в Москве
ИА "Метеоновости" / 12:36 Воскресенье, 17 февраля
В 12 часов дня на главной метеостанции столицы ВДНХ, ТСХА и в центре - на Балчуге столбик термометра остановился у отметки +4,4 градуса, в Тушино +3,8, в районе МГУ +4, Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер западной четверти, умеренный, местами отмечаются сильные порывы, в районе ВДНХ до 10 м/с, ТСХА до 17 м/с, в районе МГУ до 11 м/с, в районе Внуково до 15 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и составляет 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 60%. / meteonovosti.ru /
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!