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На юге европейской территории России ветрено



ИА "Метеоновости" / 11:49 Воскресенье, 17 февраля



Прохождение серии атмосферных фронтов скажется на погоде южных регионов Европейской территории. По Ставропольскому краю действует штормовое предупреждение о сильном ветре до 30 м/с, с позднего вечера 17 февраля до середины дня 18 февраля. В других районах Северного Кавказа ветер будет усиливаться до 15-20 м/с. Кроме того, ожидаются и осадки. Самая высокая температура в воскресенье, 17 февраля ожидается в районе Сочи и в приморских районах Дагестана, до +10 градусов. Самая низкая температура в горных районах, днем небольшой мороз, до -2:-7 градусов, в Волгоградской области до -2 градусов.



Ветреная погода сохранится на юге Европейской территории несколько первых дней будущей недели. В основном порывы будут 15-20 м/с, местами до 23-25 м/с. / meteonovosti.ru /



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