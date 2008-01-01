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ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 17 февраля
16 февраля максимальная температура на метеостанции ВДНХ повысилась до 4,2 градуса. Тогда как самая высокая температура этого дня составляет 4,9 градуса и отмечалась более 100 лет назад, в 1915 году.
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Утром 17 февраля температура еще не успела понизиться и в 11 часов на станции ВДНХ термометр показал 3,7 градуса. Рекорд для 17 февраля довольно высокий, +5,8 градуса и был отмечен в 1957 году. Сегодня температура вряд ли дотянет до этой отметки. Но все равно погода в воскресенье, 17 февраля продержится, если не считать порывистого ветра, вполне весенняя. / meteonovosti.ru /