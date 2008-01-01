

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Москве оттепель



ИА "Метеоновости" / 11:28 Воскресенье, 17 февраля



16 февраля максимальная температура на метеостанции ВДНХ повысилась до 4,2 градуса. Тогда как самая высокая температура этого дня составляет 4,9 градуса и отмечалась более 100 лет назад, в 1915 году.



Утром 17 февраля температура еще не успела понизиться и в 11 часов на станции ВДНХ термометр показал 3,7 градуса. Рекорд для 17 февраля довольно высокий, +5,8 градуса и был отмечен в 1957 году. Сегодня температура вряд ли дотянет до этой отметки. Но все равно погода в воскресенье, 17 февраля продержится, если не считать порывистого ветра, вполне весенняя. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



