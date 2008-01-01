Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
17 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На востоке Чукотки будут продолжаться метели

ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 17 февраля

  Штормовое предупреждение продлено для восточных районов Чукотки до начала следующей недели. 17 и 18 февраля на востоке Чукотского автономного округа ожидается ветер 23-28 м/с.

Накануне, 16 февраля и в ночь на 17 февраля в Чукотском автономном округе прошел сильный снег, в Марково до 16 мм осадков, ветер в районе Анадыря усиливался до 27 м/с. Кроме того, в Магаданской области была метель при ветре до 22 м/с. И на севере Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с.

В начале следующей недели снова снежная погода с метелью будет на арктическом побережье Якутии, ветер будет достигать 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Вс.
17 фев.
+2
Пн.
18 фев.
-5
Вт.
19 фев.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Алис-Спрингс		 -46
Юрты

некомфортное место: Мурманск
комфортное место: Энугу

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100