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На востоке Чукотки будут продолжаться метели



ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 17 февраля



Штормовое предупреждение продлено для восточных районов Чукотки до начала следующей недели. 17 и 18 февраля на востоке Чукотского автономного округа ожидается ветер 23-28 м/с.



Накануне, 16 февраля и в ночь на 17 февраля в Чукотском автономном округе прошел сильный снег, в Марково до 16 мм осадков, ветер в районе Анадыря усиливался до 27 м/с. Кроме того, в Магаданской области была метель при ветре до 22 м/с. И на севере Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с.



В начале следующей недели снова снежная погода с метелью будет на арктическом побережье Якутии, ветер будет достигать 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /



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