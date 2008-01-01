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Новости погоды
На востоке Чукотки будут продолжаться метели
ИА "Метеоновости" / 10:52 Воскресенье, 17 февраля
Штормовое предупреждение продлено для восточных районов Чукотки до начала следующей недели. 17 и 18 февраля на востоке Чукотского автономного округа ожидается ветер 23-28 м/с.
Накануне, 16 февраля и в ночь на 17 февраля в Чукотском автономном округе прошел сильный снег, в Марково до 16 мм осадков, ветер в районе Анадыря усиливался до 27 м/с. Кроме того, в Магаданской области была метель при ветре до 22 м/с. И на севере Камчатского края ветер усиливался до 22 м/с.
В начале следующей недели снова снежная погода с метелью будет на арктическом побережье Якутии, ветер будет достигать 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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