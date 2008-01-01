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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 17 февраля

  В 9 часов утра на главной метеостанции столицы ВДНХ столбик термометра остановился у отметки +2,3 градуса, в Тушино +2,1, в районе МГУ и ТСХА +2,2, а в центре - на Балчуге +2.8 градуса. Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер западной четверти, умеренный, в районе ВДНХ до 9 м/с, ТСХА до 10 м/с, в районе МГУ до 13 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и составляет 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%.

В 10 часов утра температура повысилась. На главной метеостанции столицы ВДНХ столбик термометра находился у отметки +3,2 градуса. Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер западной четверти, умеренный, в районе ВДНХ до 2 м/с. По области местами порывы до 14 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и по-прежнему составляет 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /
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Алис-Спрингс		 -46
Юрты

некомфортное место: Мурманск
комфортное место: Энугу

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