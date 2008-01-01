

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Сейчас в Москве



ИА "Метеоновости" / 10:45 Воскресенье, 17 февраля



В 9 часов утра на главной метеостанции столицы ВДНХ столбик термометра остановился у отметки +2,3 градуса, в Тушино +2,1, в районе МГУ и ТСХА +2,2, а в центре - на Балчуге +2.8 градуса. Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер западной четверти, умеренный, в районе ВДНХ до 9 м/с, ТСХА до 10 м/с, в районе МГУ до 13 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и составляет 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%.



В 10 часов утра температура повысилась. На главной метеостанции столицы ВДНХ столбик термометра находился у отметки +3,2 градуса. Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер западной четверти, умеренный, в районе ВДНХ до 2 м/с. По области местами порывы до 14 м/с. Атмосферное давление ниже нормы и по-прежнему составляет 735 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 70%. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



