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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 10:39 Воскресенье, 17 февраля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность 6-16 февраля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли, в основном, менялось от спокойного до слабо возмущенного, а 13 февраля до возмущенного.



Ожидается, что 17-24 февраля солнечная активность будет низкой, а геомагнитная обстановка - от спокойной до слабо возмущенной. Небольшое усиление геомагнитной активности ожидается 20-21 февраля. / meteonovosti.ru /



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