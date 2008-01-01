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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:03 Воскресенье, 17 февраля



Североатлантический циклон с серией атмосферных фронтов будет определять погоду воскресным днем в Москве и Московской области. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градус, по области от -3 до +2 градусов. Плотный западный ветер (7-12 м/с) сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня окажется 736 мм рт ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



Погодные условия в столице далеки от благоприятных: атмосферное давление резко падает, температура воздуха тоже колеблется. Из-за перепадов атмосферного давления неважно могут почувствовать себя люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт или инсульт. Дополнительную нагрузку на здоровье людей создаст порывистый ветер. Здоровые люди в ветреную погоду жалуются на плохое настроение, тревожность, повышенную утомляемость. У людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. Чтобы укрепить здоровье, специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, находить время для прогулок на свежем воздухе, заниматься физкультурой. / meteonovosti.ru /



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