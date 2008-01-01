Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
17 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:03 Воскресенье, 17 февраля

  Североатлантический циклон с серией атмосферных фронтов будет определять погоду воскресным днем в Москве и Московской области. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градус, по области от -3 до +2 градусов. Плотный западный ветер (7-12 м/с) сменится ветром северо-западных румбов и местами его порывы достигнут 15-20 м/с. Атмосферное давление понизится и в середине дня окажется 736 мм рт ст., что ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.

Погодные условия в столице далеки от благоприятных: атмосферное давление резко падает, температура воздуха тоже колеблется. Из-за перепадов атмосферного давления неважно могут почувствовать себя люди с заболеваниями сердца и сосудов, перенесшие инфаркт или инсульт. Дополнительную нагрузку на здоровье людей создаст порывистый ветер. Здоровые люди в ветреную погоду жалуются на плохое настроение, тревожность, повышенную утомляемость. У людей с нервными расстройствами состояние может ухудшиться вплоть до депрессивного. Чтобы укрепить здоровье, специалисты рекомендуют в переходные сезоны поддерживать организм витаминами, находить время для прогулок на свежем воздухе, заниматься физкультурой. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
6:00
местное
+1
Вс.
17 фев.
+2
Пн.
18 фев.
-5
Вт.
19 фев.
-1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -48
Усть-Нера

некомфортное место: Уэлен
комфортное место: Гадаг

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100