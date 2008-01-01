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Красноярский край - погода на любой вкус



ИА "Метеоновости" / 14:03 Суббота, 16 февраля



Циклоны на азиатской части России не всегда могут пробиться в континентальные районы, мешает обширный и мощный антициклон. Поэтому и циклоны, и атмосферные фронты вынуждены огибать его по северу и западу. Именно такая ситуация и сложилась накануне. Север Красноярского края оказался во власти обширной области пониженного давления, которая и обусловила на Таймыре аномально теплую погоду. Среднесуточная температура воздуха превысила многолетние значения на 8-10 градусов. В Хатанге 15 февраля была зафиксирована рекордно высокая температура воздуха -9.3 градуса, предыдущий рекорд наблюдался в 1984 году и составлял -10 градусов. Но уже в воскресенье, в тылу циклона, сюда начнется вторжение арктического воздуха, которое будет сопровождаться снегом разной интенсивности и продолжительности, метелями при ветре в порывах до 20 м/с.



Центральные и южные районы Красноярского края находились в теплом секторе циклона и среднесуточная температура оказалась выше климатической нормы на 4-6 градусов. Тем не менее, в населенном пункте Стрелка-Чуня (Красноярский край) в инструментальные наблюдения за погодой были внесены изменения. 15 февраля столбик термометра остановился у отметки -7.9 градуса, что и стало новым абсолютным максимумом для этого дня, предыдущий -8.1 наблюдался в 2008 году.



В предстоящие сутки центральные и южные районы Красноярского края останутся в теплом секторе циклона, а значит, продолжится вынос теплого воздуха и в воскресенье днем температура повысится до оттепели, до +1 градуса. / meteonovosti.ru /



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