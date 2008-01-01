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Новости погоды

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Сейчас в Москве

ИА "Метеоновости" / 12:56 Суббота, 16 февраля

  День перевалил за полдень, температура продолжает расти. В 12 часов на главной метеостанции города - ВДНХ и в центре - на Балчуге столбик термометра поднялся до отметки +3.4 градуса, в районе ТСХА и Тушино +2.9, в районе МГУ +2.6. Ветер поменял направление на северное, северо-западное, в районе ТСХА и МГУ его порывы достигают 9 м/с.

Атмосферное давление чуть подросло и составляет 746 мм ртутного столба, что все же ниже нормы, относительная влажность воздуха понизилась до 68%. / meteonovosti.ru /
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