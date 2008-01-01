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Новости погоды
В Москве на новой неделе резкие колебания давления
ИА "Метеоновости" / 12:50 Суббота, 16 февраля
Североатлантический циклон в воскресенье отправится на юго-восток, пройдет он далеко от Москвы, тем не менее в столице атмосферное давление понизится. По сравнению с субботой на 9 мм ртутного столба и в середине воскресного дня составит 736 мм ртутного столба, что на 13 единиц ниже нормального.
В понедельник, в тылу циклона, сформируется антициклон, и давление резко подрастет, и 18 февраля составит 751 мм ртутного столба, что немного, лишь на пару единиц будет выше нормы.
Во вторник очередной атлантический циклон будет штурмовать Европейскую территорию и вытеснит антициклон к югу. В результате столь мощной атаки, атмосферное давление понизится и 19 февраля составит 748 мм ртутного столба.
Столь резкие колебания атмосферного давления крайне неблагоприятны для людей с заболеваниями сердца и сосудов. Прежде всего, это относится как к гипертоникам, так и гипотоникам, перенесшим сосудистые катастрофы (инфаркт, инсульт). Будьте внимательны к своему здоровью, не дожидаясь ухудшения самочувствия, воспользуйтесь препаратами, рекомендованными вашим лечащим врачом. / meteonovosti.ru /
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