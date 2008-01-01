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Новости погоды

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В Якутии зафиксированы рекорды тепла

ИА "Метеоновости" / 12:19 Суббота, 16 февраля

  Накануне в западную половину самого холодного региона России - Якутию - с южными ветрами начал поступать теплый воздух, и среднесуточная температура оказалась выше многолетних значений на 1012, местами и на 16 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы температуры для 15 февраля.

Среди рекордсменов Нерюнгри, где было зафиксировано -11.7, предыдущий абсолютный максимум для 15 февраля составлял -12.6 и наблюдался в далеком 1962 году. В Джикимде -6.6 градуса, прежний -7.1 также был в 1962 году. На метеостанции Тегюльтя столбик термометра поднялся до отметки -12, что выше предыдущего на 3.5 градуса за 2015 год.

В воскресенье с приближением циклона с запада, на западе и юго-западе Якутии пройдет снег, который местами будет сопровождаться порывистым ветром до 18 м/с, и морозы станут еще мягче, днем -8..-13, а значит, не исключены и новые рекордно высокие значения температуры. / meteonovosti.ru /
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