

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Якутии зафиксированы рекорды тепла



ИА "Метеоновости" / 12:19 Суббота, 16 февраля



Накануне в западную половину самого холодного региона России - Якутию - с южными ветрами начал поступать теплый воздух, и среднесуточная температура оказалась выше многолетних значений на 1012, местами и на 16 градусов. В ряде населенных пунктов были обновлены абсолютные максимумы температуры для 15 февраля.



Среди рекордсменов Нерюнгри, где было зафиксировано -11.7, предыдущий абсолютный максимум для 15 февраля составлял -12.6 и наблюдался в далеком 1962 году. В Джикимде -6.6 градуса, прежний -7.1 также был в 1962 году. На метеостанции Тегюльтя столбик термометра поднялся до отметки -12, что выше предыдущего на 3.5 градуса за 2015 год.



В воскресенье с приближением циклона с запада, на западе и юго-западе Якутии пройдет снег, который местами будет сопровождаться порывистым ветром до 18 м/с, и морозы станут еще мягче, днем -8..-13, а значит, не исключены и новые рекордно высокие значения температуры. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



