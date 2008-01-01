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На востоке Чукотки сильный снег и метели при ураганном ветре



ИА "Метеоновости" / 12:07 Суббота, 16 февраля



Накануне у восточного побережья Камчатки располагался глубокий циклон с давлением в центре менее 980 гПа. На север Курильской гряды он принес сильный снег количеством до 9 мм осадков, ветер усиливался до 22 м/с. На юге Камчатского края бушевала метель при ураганном ветре до 34 м/с. Атмосферный фронт циклона дотянулся и до восточного побережья Чукотки, где при штормовом ветре мела метель.



Циклон поднимается к северо-востоку и в воскресенье его центр окажется над восточным побережьем Чукотки. Ожидается снег, на востоке местами сильный, ветрено, 13-18 м/с, на востоке ветер усилится до штормового, 20-25 м/с, а в ночь на воскресенье на побережье Берингова моря до ураганного, 34 м/с, с метелью.



Циклон раскрутится до больших высот, станет малоподвижным, а значит практически останется на месте. Скорее всего, и штормовая погода на Чукотке, как минимум, задержится до середины будущей недели. / meteonovosti.ru /



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