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Новости погоды

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Накануне в Москве зафиксирован самый теплый день года и зимы

ИА "Метеоновости" / 11:51 Суббота, 16 февраля

  15 февраля стало самым теплым днем 2019 года и зимы, во второй половине дня на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки в +3 градуса. Рекорд температуры для 15 февраля остался за 1952 годом и составляет +3.8 градуса.

Теплая погода в Москве сохранится до начала будущей недели. / meteonovosti.ru /
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Мейтхила		 -51
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Дуранго

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