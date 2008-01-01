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Новости погоды
Накануне в Москве зафиксирован самый теплый день года и зимы
ИА "Метеоновости" / 11:51 Суббота, 16 февраля
15 февраля стало самым теплым днем 2019 года и зимы, во второй половине дня на главной метеостанции города - ВДНХ - столбик термометра остановился у отметки в +3 градуса. Рекорд температуры для 15 февраля остался за 1952 годом и составляет +3.8 градуса.
Теплая погода в Москве сохранится до начала будущей недели. / meteonovosti.ru /
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