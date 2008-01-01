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ИА "Метеоновости" / 10:10 Суббота, 16 февраля



В 9 часов утра на главной метеостанции столицы столбик термометра остановился у отметки +1.9 градуса, в Тушино и в районе МГУ +1.6, в районе ТСХА +1.7, а в центре - на Балчуге +2.2 градуса. Без осадков, видимость на дорогах хорошая. Ветер северо-западный, умеренный, в районе ВДНХ и ТСХА до 10 м/с, в районе МГУ до 12 м/с.



Атмосферное давление чуть ниже нормы и составляет 745 мм ртутного столба, относительная влажность воздуха около 80%. / meteonovosti.ru /



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