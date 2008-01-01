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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 16 февраля



Первая половина месяца в столичном регионе выдалась аномально теплой. Средняя температура минувших 14 дней оказалась на 5.5 градусов выше нормы. При таких показателях февраль текущего года вполне может пополнить пятерку самых теплых февралей за всю историю наблюдений. Вот и сегодня максимальная температура в городе ожидается от 0 до +2 градусов, а ее среднесуточное значение на 8 градусов превысит норму. Но, несмотря на аномальное тепло, рекорд сегодняшнего дня останется в 1915 году, когда максимальная температура составила +4.9 градусов.



Примерно в тот же период отмечался и рекорд суточного минимума. В 1913 году под утро морозы усилились до -29.4 градусов, и с тех пор подобных значений температура 16 февраля не достигала. Отличился этот день и в 1970 году, за сутки выпало 23.3 мм осадков, что более половины месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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