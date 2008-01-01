Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 10:04 Суббота, 16 февраля

  Первая половина месяца в столичном регионе выдалась аномально теплой. Средняя температура минувших 14 дней оказалась на 5.5 градусов выше нормы. При таких показателях февраль текущего года вполне может пополнить пятерку самых теплых февралей за всю историю наблюдений. Вот и сегодня максимальная температура в городе ожидается от 0 до +2 градусов, а ее среднесуточное значение на 8 градусов превысит норму. Но, несмотря на аномальное тепло, рекорд сегодняшнего дня останется в 1915 году, когда максимальная температура составила +4.9 градусов.

Примерно в тот же период отмечался и рекорд суточного минимума. В 1913 году под утро морозы усилились до -29.4 градусов, и с тех пор подобных значений температура 16 февраля не достигала. Отличился этот день и в 1970 году, за сутки выпало 23.3 мм осадков, что более половины месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+2
Сб.
16 фев.
+1
Вс.
17 фев.
+3
Пн.
18 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+37
Клонкарри		 -46
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Орисаба

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100