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Погода в Москве сегодня



ИА "Метеоновости" / 05:15 Суббота, 16 февраля



Предстоящим днём характер погоды в Московском регионе будет носить неустойчивый характер. Ожидается облачная погода, с прояснениями, местами небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в столице составит 0..+2 градус, по области от -3 до +2 градусов. Таким образом, среднесуточная температура значительно превысит свою климатическую норму. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление продолжит расти и к середине дня достигнет 747 мм рт ст., что немного ниже нормального. Относительная влажность воздуха около 80%.



Такой тип погоды чаще всего отрицательно влияет на самочувствие людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. Недомогание возможно у гипертоников, гипотоников, перенесших сосудистые катастрофы, у людей с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов могут наблюдаться недомогания, ухудшения самочувствия, появление головных болей и болей в области сердца, "скачки" артериального давления. / meteonovosti.ru /



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