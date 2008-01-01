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Температурные рекорды Скандинавского полуострова



ИА "Метеоновости" / 14:07 Пятница, 15 февраля



Первым на пути атлантических циклонов, поставляющих на материковую часть теплый океанический воздух становится западная половина Скандинавского полуострова, а именно Норвегия. В последние дни здесь установилась аномально теплая погода. Так, за прошедшие сутки положительная аномалия температуры составила 8 и более градусов.



При этом не обошлось без температурных рекордов. В третьем по населенности норвежском городе Тронхейм, расположенном на берегу Тронхеймского фьорда, максимальная температура повысилась до +11.1 градусов, что стало суточным максимумом для 14 февраля (предыдущий, +8.2 градуса, отмечался в 1982 году).



Столица Норвегии, Стокгольм, также оказалась в числе рекордсменов. Максимальная температура составила +7.1, что на 0.1 градуса выше рекорда 2001 года.



В субботу в странах Скандинавского полуострова сохранятся аномально теплая погода, но уже на следующей неделе температура будет соответствовать норме. / meteonovosti.ru /



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