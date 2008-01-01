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Новости погоды
В Ставрополье - ухудшение погоды
ИА "Метеоновости" / 13:17 Пятница, 15 февраля
По сообщению Ставропольского Управления Гидрометслужбы, в субботу и воскресенье в Ставропольском крае ожидается ухудшение погодных условий. Северо-западный ветер усилится в субботу до 15-20 м/с, а в воскресенье до 25 м/с. В воскресенье ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег и снег, местами сильные осадки. А в дальнейшем понижение температуры воздуха ночью до -3...-8 градусов, днем максимальная температура -3...2 градуса. / meteonovosti.ru /
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