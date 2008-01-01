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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 15 февраля



В 12 часов в Москве облачная ветреная погода, местами наблюдается слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,3 градуса; Северном +1,5..+2,0 градуса, порывы западного ветра до 14м/с; Северо-восточном +1,3..+2,2 градуса, порывы ветра до 12м/с; Восточном +1,6..+1,8 градуса, Юго-восточном +1,5..+2,0 градуса, Южном +1,5..+2,1 градуса, Юго-западном +1,0..+1,7 градуса, Западном +1,1..+2,0 градуса, Северо-западном +1,4..+1,8 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,4..+1,7 градуса, порывы ветра 14 м/с; на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +0,9..+1,0 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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