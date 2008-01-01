Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 15 февраля
В 12 часов в Москве облачная ветреная погода, местами наблюдается слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,3 градуса; Северном +1,5..+2,0 градуса, порывы западного ветра до 14м/с; Северо-восточном +1,3..+2,2 градуса, порывы ветра до 12м/с; Восточном +1,6..+1,8 градуса, Юго-восточном +1,5..+2,0 градуса, Южном +1,5..+2,1 градуса, Юго-западном +1,0..+1,7 градуса, Западном +1,1..+2,0 градуса, Северо-западном +1,4..+1,8 градуса.
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,4..+1,7 градуса, порывы ветра 14 м/с; на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +0,9..+1,0 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /