Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
15 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:39 Пятница, 15 февраля

  В 12 часов в Москве облачная ветреная погода, местами наблюдается слабый снег. Температура воздуха в административных округах: Центральном +1,6..+2,3 градуса; Северном +1,5..+2,0 градуса, порывы западного ветра до 14м/с; Северо-восточном +1,3..+2,2 градуса, порывы ветра до 12м/с; Восточном +1,6..+1,8 градуса, Юго-восточном +1,5..+2,0 градуса, Южном +1,5..+2,1 градуса, Юго-западном +1,0..+1,7 градуса, Западном +1,1..+2,0 градуса, Северо-западном +1,4..+1,8 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха +1,4..+1,7 градуса, порывы ветра 14 м/с; на территории Новой Москвы местами слабый снег, температура воздуха +0,9..+1,0 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+2
Сб.
16 фев.
+1
Вс.
17 фев.
+3
Пн.
18 фев.
-4
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+35
Карнул		 -50
Усть-Нера

некомфортное место: Анадырь
комфортное место: Ла-Пас

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100