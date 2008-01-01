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Атлантика несет тепло и снегопады на север ЕТР



ИА "Метеоновости" / 12:10 Пятница, 15 февраля



погода на севере России отличается частой сменой воздушных масс и интенсивностью осадков.



В течение первой декады месяца, при антициклоне, погода была холодная, и лишь изредка кружил небольшой снег. Температура воздуха оказалась ниже нормы в среднем на 6-7 градусов, количество выпавших осадков не превысило 10 мм. Но постепенно власть над погодой установили атлантические циклоны. Их маршруты пролегали через Скандинавский полуостров и далее двигались в широтном направлении, щедро поставляя относительно теплый и влажный океанический воздух в северные районы не только европейской территории, но Урала и Сибири.



Очередной циклонический вихрь в минувшие сутки еще кружил над просторами Северной Атлантики, а к пятнице перебрался на север Кольского полуострова. Он охватил своим влиянием не только Мурманскую область, оказавшуюся вблизи его центра, но и близлежащие территории. В Мурманской области уже ночью начался снег (выпало до 2 мм), а порывы ветра достигали 24 м/с. Ветреная погода была в Архангельской области, до 21 м/с. На побережье Ненецкого муниципального района при ветре до 23 м/с отмечалась продолжительная метель.



Днем 15 февраля циклон продолжит засыпать северо-западные районы снегом. А в субботу, 16 февраля, почти не меняя своего положения, будет углубляться. В Мурманской области ожидается снег от небольшого до умеренного, на западе области - сильный снег, мокрый снег, порывы юго-западного ветра днем 13-18 м/с, на побережье 20-25 м/с. Температура близкая к нулю, от -4 до +1 градуса. При таких погодных условиях ухудшится ситуация на дорогах, ожидается гололедица.



В дальнейшем циклон будет смещаться по арктическим морям и принесет теплый и влажный воздух на север Сибири. А на Европейский северо-запад, в тыл циклона, начнет поступать холодный воздух и температура понизится. В воскресенье в Мурманской области в течение суток похолодает до -1..-6 градусов, в понедельник морозы усилятся до -18..-23 градусов. / meteonovosti.ru /



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