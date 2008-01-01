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Новости погоды
В Москве - ветреная погода
ИА "Метеоновости" / 11:38 Пятница, 15 февраля
Утро пятницы встретило москвичей ветреной погодой. Уже в 7 часов в районе Внуково порывы ветра достигали 9 м/с. В 9 часов повсеместно на территории Москвы и Подмосковья ветер усиливался до 10-13 м/с, в районе московского аэропорта Шереметьево - до 15 м/с. Ветреная погода сохранится в столице и ее окрестностях в течение дня и предстоящей ночью. Ветер западного направления будет дуть со средней скоростью 6-11 м/с. / meteonovosti.ru /
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