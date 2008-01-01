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О высоте московских сугробов



ИА "Метеоновости" / 11:26 Пятница, 15 февраля



Уже с первых чисел февраля под натиском теплого атлантического воздуха снег в Москве начал оседать. К 13 февраля его высота уменьшилась до 30 см. Но дальнейшему таянию снега помешал южный циклон, накрывший столичный регион в минувшую среду. Осадки выпадали в основном в виде мокрого снега, что способствовало росту снежного покрова.



На опорной станции города, ВДНХ, он увеличился до 36 см. На Воробьевых горах самый большой прирост, после 34 до 42 см.



На сегодняшний день самые высокие сугробы в столице отмечаются в районе Звенигородского шоссе, до 48 см, а меньше всего снега зарегистрировано метеостанцией ТСХА, 32 см.



В Московской области обилием снега выделяется Коломна (51 см), а его избытком - Клин (34 см). / meteonovosti.ru /



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