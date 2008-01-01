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Новости погоды

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Не только метелями отличился Дальний Восток

ИА "Метеоновости" / 11:07 Пятница, 15 февраля

  Начало февраля порадовало жителей северо-восточных районов России на редкость теплой погодой. В отдельные дни среднесуточная температура превышала норму на 12-17 градусов, а днем морозы ослабевали до -1:-2 градусов. Но к середине месяца зима вернулась. И уже в ночь на 14 января ударили тридцатиградусные морозы, а среднесуточная температура не дотянула до нормы более 16 градусов.

Холодный воздух распространился на Чукотский а.о., Магаданскую область и Сахалин. В Сахалине были установлены новые рекорды суточного минимума. В основном отличился северо-запад острова. В порту Москальво температура понизилась до -35 градусов, оставив позади рекорд 1991 года со значением -34 градуса. Еще один рекорд зарегистрирован в поселке Погиби (-39.8 градусов (предыдущий, -35.7 градусов, отмечался в 2010 году), расположенном также на северо-западе Сахалина у побережья пролива Невельского.

Уже в субботу на Чукотке и Сахалине существенно потеплеет, а холодная погода сохранится в Магаданской области и распространится на восточные районы Якутии. / meteonovosti.ru /
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