

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На востоке России штормовая погода



ИА "Метеоновости" / 09:51 Пятница, 15 февраля



Глубокий циклонический вихрь, поднимающийся вдоль Курильской гряды, починил своему влиянию крайние восточные районы Дальневосточного округа. В минувшие сутки его центр приблизился к югу Камчатского края, где и отмечалась самая неблагоприятная погода: сильные осадки в виде снега и мокрого снега, пополнившие февральскую копилку на 32 мм, продолжительная метель при ветре до 36 м/с. В Северо-Курильском районе Сахалина разбушевалась сильная метель, при которой видимость ухудшилась до 200 метров, а местами и до 50 метров, порывы ветра достигали 23-29 м/с. На севере Курил - снег, метель, порывистый ветер.



Сегодня циклон продолжит перемещаться на северо-восток вдоль побережья Камчатского края. Неблагоприятная погода в крае, а также на севере Курильской гряды, сохранится. А уже в выходные дни вихрь, заполняясь, приблизится к восточному побережью Чукотского а.о., увлекая за собой целый комплекс непогоды: сильный снег, штормовой ветер до 30 м/с, метель. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



