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Новости погоды

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В Новороссийске продолжается бора

ИА "Метеоновости" / 09:41 Пятница, 15 февраля

  Сильные ветра северо-восточного направления не редкость для Новороссийска в холодный период года. Сильный ветер, дующий с гор, называется в городе борой. Иногда ветер усиливается до ураганных значений и приносит городу огромные убытки. Различают также бору циклоническую и антициклоническую. Если в циклоне порывы ветра сопровождаются осадками, то при антициклоне можно наблюдать ясное небо. Но ветер при антициклоне, как правило, сильнее. Бора в Новороссийске началась 13 февраля, ветер в порывах усиливался до 21 м/с. И 15 февраля ожидается усиление ветра до 20-25 м/с. Температура воздуха на черноморском побережье +1..+6 градусов, местами до -3, днем термометры покажут +4..+9 градусов. / meteonovosti.ru /
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