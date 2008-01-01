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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:54 Пятница, 15 февраля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться под влиянием ложбины циклона. При облачной с прояснениями погоде местами пройдёт небольшой мокрый снег. Максимальная температура воздуха в Москве 1..3, по области -2..3 градусов. Ветер западный 6-11, местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст.. Относительная влажность воздуха около 80%.

Атмосферное давление немного ниже нормального. Такой тип погоды чаще всего отрицательно влияет на самочувствие людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями. При таких сочетаниях метеопараметров у гипертоников, гипотоников, перенесших сосудистые нарушения, у людей с ишемической болезнью сердца, атеросклерозом сосудов могут наблюдаться недомогания, ухудшения самочувствия, появление головных болей и болей в области сердца, "скачки" артериального давления.

Необходимо контролировать артериальное давление, поддерживать его нормальные значения, не допускать усиления болевых симптомов и купировать приемом лекарств или с помощью домашних средств (горчичники на шейно-затылочную область, самомассаж и др.). И, конечно, несмотря на изменчивую погоду, постараться найти время для прогулок на свежем воздухе, содержание кислорода повышенное, что поможет восполнить его дефицит в организме. / meteonovosti.ru /
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