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Новости погоды

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О погоде вечером в Москве и области

ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 14 февраля

  Погоду в столичной области будет определять область повышенного атмосферного давления. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6. Ветер переменный 3-8 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /
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