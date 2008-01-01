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О погоде вечером в Москве и области



ИА "Метеоновости" / 15:32 Четверг, 14 февраля



Погоду в столичной области будет определять область повышенного атмосферного давления. При облачности с прояснениями осадков не ожидается. Температура воздуха в Москве -2..-4 градуса, по области -1..-6. Ветер переменный 3-8 м/с. На дорогах гололедица. / meteonovosti.ru /



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