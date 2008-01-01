Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 февраля 2019
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 14 февраля

  В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..+0,4 градуса, Северном -1,4..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,1..-0,1 градусов, Восточном -0,4..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,1..+0,3 градуса, Южном -0,4..+0,3 градуса, Юго-западном -0,9..+0,1 градуса, Западном -1,9..-0,2 градуса, Северо-западном -1,3..-0,6 градуса.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,7..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,4..-0,2 градуса. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
-1
Пт.
15 фев.
+2
Сб.
16 фев.
+1
Вс.
17 фев.
+1
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+38
Мунду		 -53
Делянкир

некомфортное место: Тикси
комфортное место: Дибругарх

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100