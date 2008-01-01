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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:29 Четверг, 14 февраля



В 15 часов в Москве облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном -0,7..+0,4 градуса, Северном -1,4..-0,4 градуса, Северо-восточном -1,1..-0,1 градусов, Восточном -0,4..-0,3 градуса, Юго-восточном -0,1..+0,3 градуса, Южном -0,4..+0,3 градуса, Юго-западном -0,9..+0,1 градуса, Западном -1,9..-0,2 градуса, Северо-западном -1,3..-0,6 градуса.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха -1,7..-1,4 градуса, на территории Новой Москвы без осадков, температура воздуха -1,4..-0,2 градуса. / meteonovosti.ru /



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